Tiråig lokal mester skal møde verdensmesteren i FIFA

Udover at kunne kalde sig lokal FIFA-mester 2017 dyster de tre spillere også om at komme til at spille en kamp mod Mohamad Al-Bacha samme aften.

- Jeg regner med at vinde finalen, siger den unge Fensmarkdreng, der selv er U11-spiller for fodboldklubben NIF i Næstved, hvor han som højre wing har fart i benene.

Torsdag gælder det dog om at få fart i fingrene. Det viste han i turneringen i Fensmark, at han har, da han blandt andet besejrede en fem år ældre spiller.

Mathias Westphal spiller nærmest dagligt PlayStation derhjemme, hvor han sammen med sin bror har et spillerum på første sal med biografsæder og en stor skærm, der giver godt overblik over banen.

Han spiller typisk online mod vennerne fra fodboldholdet. Både for at have det sjovt, men også for at øve sig. De mange finter, taktikker og hurtige bevægelser, han kan, kommer af øvelse.