Se billedserie Motion, kost og velvære har været Lise Henriksens store passion i en række år. Hendes viden vil hun nu give videre til alle, der har behov for et mere personligt motionsforløb.

Send til din ven. X Artiklen: Personlig træning med ekspert som indpisker Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Personlig træning med ekspert som indpisker

Ugebladet Næstved - 07. december 2017 kl. 13:51 Af Per Witt Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

- Jeg oplever, at de der melder sig til et af mine hold er topmotiverede, men har et behov for at få en tilpasset eller individuel og personlig træning og kostvejledning. De vil meget gerne have opfyldt ønsket om at komme i bedre form og måske at tabe sig.

De ved bare ikke altid, hvordan, de skal gribe det an. Det siger personlig træner og kostvejleder Lise Henriksen, der har startet studio for personlig træning på Ærøvej 7.

I et forløb i hendes studio kan hun hjælpe motionister i gang og sørge for at de får de redskaber og teknikker, der skal til for måske at træne videre på egen hånd senere.

I lokalerne, der ligger på en sidevej til Åderupvej over for Sct. Jørgens Park, har hun indrettet et træningssted, hvor hun tilbyder en bred vifte af træning på gulv, der er cykler, romaskiner, vægtstænger, kettlebells og andet tilbehør.

Her kan man møde ind hver uge for at få fællestræning på åbne hold sammen med ligesindede, eller gå til mor-baby træning, deltage i bootcamps med træningsforløb, workshop i kost og vægttab eller for at møde træneren til helt individuelle træningspas.

Lise Henriksens studio er faktisk åbent hver dag i ugen fra seks morgen til hen på aftenen.

Næste bootcamp-forløb over otte uger starter 8. januar, og der vil også være seniortræning for dem der ikke har trænet i lang tid. Med et klippekort kan man møde op, når man har lyst og tid til træning.

Og den 26-årige træner er trods sin forholdsvis unge alder velbevandret i både træning og kost.

Lise Henriksen er uddannet personlig træner fra Fitness Institute og har arbejdet som selvstændig i godt to år med tilknytning til bl.a. Byens Fitness i Næstved og i Brøderup Fitness.

Der er generelt en stigende tendens til, at motionister ønsker en personlig coach, når det gælder den rigtige træning kombineret med kostvejledning. Det har Lise Henriksen mærket gennem de seneste par år.

Ud over at være personlig træner har der også de sidste 3 1/2 år været studeret på højttryk. Hun er netop ved at afslutte uddannelsen til professionsbachelor i ernæring og sundhed på Ankerhus i Sorø.

Men interessen i en sund livsstil kom af sig selv, da hun i 2013 begyndte at træne i motionscenter. - Jeg blev faktisk bidt af at træne for mig selv sammen med en personlig træner og havde kostvejleder. Jeg gik på et par år fra at være lidt for stor og utrænet til at være god nok til at deltage i den landsdækkende konkurrence Bikini Fitness. Det gjorde jeg to gange og fik ved DM en sjetteplads, fortæller Lise Henriksen.

- Det var sindsygt hårdt, men det har givet mig en uundværlig, personlig grundviden om træning, kost og sund livsstil, understreger træneren, der nu i eget studio kan holde formen ved lige, når hun har mulighed for det.

Hendes viden har også gjort hende til forfatter. i 2015 udgav hun bogen »Juice dig sund« med inspiration til sunde og lækre juice- og smoothieopskrifter. Sidste år udgav hun bogen »Sund fornuft«, der er en kogebog om alt fra morgenmad til hovedmåltider samt desserter for hele familien. På hjemmesiden lise-henriksen.dk kan man læse mere om mulighederne for at træne nu og til næste år i Lise Henriksens nye studio.

Hvem sagde nytårsforsæt?