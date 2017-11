Se billedserie Chien-Feng Chu er ved at gøre den nye, store buffet klar til aftenens rykind. Ved hendes side ses den kolde afdeling. Til venstre fyldes en lige så stor buffet op med lune retter. Foto: Per Witt

Nyt buffetområde klar til jule-rykind

Ugebladet Næstved - 29. november 2017 kl. 18:13 Af Per Witt

Lin´s Restaurant ved Susåens løb under Fønix-krydset i Næstved, har netop udvidet buffetområdet i restauranten. Det er blevet fordoblet, og det er gjort ved at fjerne et et enkelt bord og i det hele taget indrette lidt om.

Der er to selvstændige linjer - den ene er en kold afdeling med salater, sushi og forskelligt tilbehør. Den anden er med en nu dobbelt så stor buffet med endnu flere retter at vælge imellem. Der er ligeledes en afdeling med is og kaffe, som er en del af buffeten.

- Vore gæster har med udvidelsen nu også fået lidt nemmere ved at komme »til fadet«, siger Chien-Feng Chu fra restauranten med et smil. Barbecueafdelingen er der i denne forbindelse ikke ændret på. Man kan stadig tage forskelligt kød og grøntsager og få det stegt af kokken på stedet.

Julen nærmer sig, så derfor er der snart mulighed for julebuffet, og den kan fås »all inclusive«. Man kan betale et fast beløb for mad og øl, vand og vin. Man skal blot aftale, om man er i restauranten i to eller tre timer, da prisen for en ekstra time er sølle 10 kroner højere.

Buffeten åbner klokken 17 og de eneste lukkedage i år er 24. og 25. december.