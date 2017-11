Anette Christoffersen har i 37 år sørget for traditionelle begravelser og bisættelser. Men også med brug af de lidt mere utraditionelle men kunstneriske urner. Foto: Jonathan Rasch

Nu kører bedemand snart den sidste tur

Ugebladet Næstved - 29. november 2017 kl. 15:02 Af Per Witt Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

- Jeg kommer til at savne den menneskelige kontakt utrolig meget. Det at kunne bistå familier med rådgivning om alt det praktiske i forbindelse med en bisættelse eller en begravelse har været en stor glæde for mig.

Det er nogle af de ord bedemand Anette Christoffersen sætter på sine 37 år som bedemand i familiefirmaet E. Christoffersen Begravelsesforretning, der ligger på Farimagsvej 32 over for banegården i Næstved.

Nu hvor hun er blevet 65 år, synes hun, det er tid til at stoppe for at lade yngre kræfter tage over og for selv at få tid til fritidsinteresserne.

- Jeg har nærmest været gift med mit arbejde. Det er jo ikke et otte til fire job men ofte med arbejde alle syv dage i ugen, siger Anette Christoffersen, der er tredje generation i firmaet.

Farmor Emilie Christoffersen lagde navn til firmaet, der blev etableret i 1911.

Det er dermed Næstveds ældste familieejede begravelsesfirma.

Emilie Christoffersens mand var snedker, så kisterne lavede han, mens hun sørgede for begravelsesforretningen.

i 1957 overtog deres søn og svigerdatter Ebbe og Bente Christoffersen firmaet. Først i 1981 trådte datteren, den kontoruddannede og nu også bedemandsuddannede Anette Christoffersen ind i firmaet, som hun overtog i 1987.

Før i tiden gik efterladte til en bedemand og fik klaret begravelsen af ens kære.

I dag er det nye tider: Anette Christoffersen oplever ofte, at efterladte henter tilbud fra forskellige bedemænd - eller forsøger sig med en »internetbedemand«, hvorfra familien ikke får den kontakt og service, som en lokal bedemand kan yde.

- Den udvikling er logisk nok for den tid, vi lever i, men min vurdering er, at sammenligner man de endelige udgifter - uanset valg af bedemand - så afviger prisen sjældent ret meget. For mange af udgifterne er ens for alle, pointerer Anette Christoffersen.

Familier der mister et medlem af familien ved i almindelighed meget lidt om, hvordan man griber en bisættelse eller begravelse an.

Det er her, Anette Christoffersen med sin store erfaring har givet tryghed i processen og skabt et overblik for de efterladte. Det kan være kontakten til præst i afdødes sogn, annoncering, blomster til kirken, advisering af myndigheder og banker - og flere andre formelle og praktiske gøremål, der bare skal løses.

Nu slutter arbejdslivet officielt pr. 31. december men med afvikling af ferie m.m. inden. Afløseren er fundet: Det er 31-årige Jonathan Rasch, der sammen med firmaets øvrige fire bedemænd i Næstved samt en i filialen på Københavnsvej 5 i Vordingborg fører firmaet videre i samme ånd, som har præget firmaet siden 1911.

Nu skal der være bedre tid til interessen for kirker og det indebærer rejser både langt herfra og nær, så måske bliver det alvor med den dér el-cykel. Musikken, den gode, gamle rock fra 1960´erne og 70´erne, skal også dyrkes, og posterne i Zonta, Historisk Samfund for Præstø Amt, Varmestuens Venner og i forbindelse med privaten i Paulsens Gårdhave på Indre Vordingborgvej holdes ved lige.