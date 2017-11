Landbrugsmægler Gunnar Jensen nyder hver dag udsigten over grunden op til det egetræ han selv plantede for 40 år siden.

Landbrugsmægler fyldte 70 år

Ugebladet Næstved - 28. november 2017 kl. 16:43 Af Tekst og foto: Per Witt Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Udsigten fra kontoret over den overdimensionerede og velplejede plæne, med udsigt op til det smukke egetræ og videre ud til træerne i det fjerne, helt derude, hvor ejendommens jorde slutter, er næsten ikke til at betale. Og den er skam heller ikke til salg.

Men det er der så mange andre landbrugsejendomme, der er. Og dem sørger landbrugsmægler Gunnar Jensen for bliver solgt til nye ejere, der vil leve drømmen om et hus og et liv på landet ud.

Landbrugsmægleren Gunnar Jensen, der fyldte 70 år torsdag 23. november ved, hvad han taler om, når han sælger landbrug. Næstved-drengens forældre var forpagtere af gården Nygård, der har givet navn til Nygårdsvej i Næstved, og han blev selv landbrugsuddannet på Falster.

Siden vendte han tilbage og mødte gårdmandsdatteren Bente, der stammede fra Saltø By. Og det er her midt i dette lille bysamfund, han siden begyndelsen af 70´erne har haft den gode udsigt over svigerforældrenes, senere egne, marker op til Saltø By. Det gode egetræ i horisonten kom til Saltø omkring 1977 som et ganske lille træ fra bedsteforældrenes gård i Jylland og blev plantet af Gunnar Jensen selv.

Træet har nu vokset sig stort og harmonisk og vidner om et frit liv uden mange konkurrerende træer i nærheden. Lidt som Gunnar Jensen, der stadig dyrker egne marker, dog med broderen Flemming som fuldtidsansat på gården, samtidig med at han og hustuen Bente Jensen - også ejendomsmægler samt valuar - nu på 27. år driver mæglervirksomhed fra adressen Saltøvej 95 over hele Syd- og Vestsjælland og udelukkende med landbrugsejendomme i porteføljen.

- Vi har rigeligt at lave, siger Gunnar Jensen med et smil. Der er stadig mange små landbrug at tage af. Boliger med jordtilliggende, der skal finde nye og ofte yngre ejere. Almindelige huse lader han andre mæglere om at sælge.

- Det er drømmen og lysten, der trækker familier fra byen til et andet liv med mere kontakt til naturen, årstidernes skiften - og en skolebus i nærheden. Der skal måske være plads til et par heste og en ridebane på grunden - eller plads til at holde får til at slå græsset, siger mægleren, der solgte sin første landbrugsejendom i 1991, med et smil.

Men drømmen om at bo på landet er ikke ensbetydende med, at huskøberne vil dyrke jorden. Men den er sjældent svær at komme af med til nabogårdene enten som salg eller forpagtning.

- Jeg afhænder dog aldrig jorden uden først at have en køber til både bygninger og jord, for køber man hus på landet i dag, vil en familie også selv have lidt jord selv til fritidsbrug, understreger Gunnar Jensen.

Da han begyndte som mægler var der ofte bedrift på gårdene som køer eller grise. Det ses sjældent i dag.

- Det er gårdene normalt for små til. Det er nu overtaget af de store gårde, siger mægleren, der dog har solgt bedrifter med op til 350 hektar landbrugsjord. Senest solgte han en gård med 200 hektar sidste år.

Torsdag 23. november var der to mærkedage for mægleren. Med lidt forsinkelse markerede Gunnar Jensen firmaets 25 års jubilæum samt sin runde fødselsdag.