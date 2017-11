Et par bud på, hvad man kan få ud af en gammel vinprop og en kapsel. Foto: AffaldPlus

Send til din ven. X Artiklen: Julepynt af gamle kapsler Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Julepynt af gamle kapsler

Ugebladet Næstved - 24. november 2017 kl. 07:28 Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Søndag den 26. november fra klokken 10 til 14 er der juleworkshop hos AffaldPlus på Ydernæs i Næstved.

Her kan man under dagens tema »Giv det et nyt liv« få tip til, hvordan man bruger genbrugsmaterialer til julepynt og små julegaver.

Blandt andet kan man støbe med beton i genbrugsforme, og der bliver også et område ved workshoppen, hvor man kan aflevere gammel julepynt og juleagtige materialer, som andre så kan få glæde af.

Dagen er både for børn og voksne. Mindre børn skal have en voksen med. Det er gratis at deltage i dagen, når man har tilmeldt sig ved at sende en mail til bro@affaldplus.dk senest den 20. november.

Der er plads til 30 deltagere og tilmelding sker efter først-til-mølle-princippet.

AffaldPlus sørger for forplejning i form af vand, kaffe og the og juleknas. Det er en god ide at tage en madpakke med, hvis man har brug for det.

nieb