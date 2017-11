Der bliver julehygge på Brøderup efterskole lørdag, når der er julemarked. Privatfoto Foto: Jakob Nordmann Larsen

Send til din ven. X Artiklen: Julemarked med godter og loppekup Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Julemarked med godter og loppekup

Ugebladet Næstved - 23. november 2017 kl. 15:02 Af Niels Brande Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Igen i år sørger elever fra Brøderup Efterskole for, at julehyggen breder sig i det sydsjællandske, når efterskolen slår dørene op til julemarked lørdag den 25. november fra klokken 13 til 16 på Karlshøj 40 ved Brøderup.

Eleverne står selv for at lave juledekorationer, adventskranse, julepynt, julebukke og lækkerier som julekonfekt, julebag og slik.

Der vil derfor være gode muligheder for at få købt ind til decemberhyggen, værtindegaver til julens arrangementer og måske ryger der også en julegave eller to med i købet.

Dertil sørger eleverne for, at gæster kan købe gløgg og æbleskiver i bageriet, varme vafler med is, kage og kaffe, te og kakao i cafeerne samt lette frokostanretninger i spisestuen.

Gør et loppekup For børn og barnlige sjæle vil der være et lege- og aktivitetsland i hallen, lige som man kan gøre et godt loppekup i loppeshoppen og måske være heldig at vinde i julelotteriet, hvor der er fine præmier.

Skolen har deres eget jule- show på scenen i gymnastiksalen, hvor elever disker op med optrædener i løbet af dagen.

Overskuddet fra julemarkedet bliver delt i to, og eleverne har allerede bestemt at den ene halvdel skal doneres til Landsforeningen Autisme.

Den anden halvdel kommer til at gå til elevernes ønsker til forbedringer rundt omkring på efterskolen.