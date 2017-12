Se billedserie Anja Cordes Blom startede 1. november i boligbutikken på Præstøvej 57, som Lars Eriksen åbnede 1. maj i år. Foto: Niels Brande Foto: unknown

Fra solo til duo: Ny medejer hos BoligOne

Ugebladet Næstved - 08. december 2017

- Når man gerne vil have en partner i forretningen, kan man ikke få en bedre, siger ejendomsmægler Lars Eriksen.

De rosende ord falder, da han skal beskrive Anja Cordes Blom, der netop er blevet medejer af ejendomsmæglerbutikken BoligOne, som han åbnede 1. maj i år.

I forbindelse med åbningen luftede han i et interview med Ugebladet Næstved, at han håbede at ansætte en mægler mere i forretningen på Præstøvej 57 i foråret 2018.

Så længe kom der ikke til at gå, inden mægler nummer to satte sig bag det brune skrivebord, som allerede i sommer stod klar.

Ansættelse blev der dog ikke tale om. Anja Cordes Blom er medejer af butikken, der foruden det nye makkerpar tæller en salgskoordinator og en studentermedhjælper.

For 42-årige Anja Cordes Blom er det noget helt særligt at få lov til at komme tæt på mennesker i forbindelse med det markante skifte i livet, det ofte er, når der købes eller sælges hus.

- Det er i virkeligheden et stort ansvar og noget af en tillidserklæring, når folk overdrager os nøglen til deres hus og satser på, at vi kan sælge det, siger Anja Cordes Blom, der har solgt sin første bolig i den nye butik.

At hun har købt sig ind i Lars Eriksens forretning, er ingen tilfældighed.

Han var i godt 20 år medejer af EDC-butikken i Næstved og var også i en kortere periode medejer af EDC i Vordingborg og Køge.

For ti år siden ansatte han netop Anja Cordes Blom som ejendomsmægler.

Den oprindeligt bankuddannede mægler og Lars Eriksen nåede dermed at arbejde sammen i syv år, og de kender hinandens både stærke og svage sider.

- Vi kunne ikke være gift, men som ejendomsmæglere er vi rigtig gode sammen, siger Lars Eriksen, der efter tiden i EDC solgte boliger i Køge i tre år, mens han på grund af en klausul havde karantæne fra boligmarkedet i hjembyen Næstved.

Hjemme er Næstved også for Anja Cordes Blom, som er født og opvokset i hovedbyen på Sydsjælland.

Netop det lokale kendskab samt deres kendte ansigter med mange lokale boligsalg bag sig, håber de kan sikre omsætning i forretningen.

- Det er jo ikke, fordi vi er åbnet i en by uden ejendomsmæglere, siger Lars Eriksen om konkurrencesituationen.

Han driver fortsat boligforretning i Køge, men det er Næstved, de satser på.

De kender byen, og byen kender dem. De er kendte ansigter gennem mange år med lokale boligsalg, og det gavner ikke mindre, at Anja Cordes Blom for et år siden tonede frem på skærmen som deltager i tv-programmet »Hammerslag«.