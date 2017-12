Se billedserie En overrasket Henrik Hansen (tv.) leder og initiativtager til HG Fritidsklub tilbage i 1994, modtog forleden Aksel Horsens Mindelegat på 15.000 kroner af næstformanden i Ungdomsringen Lars Holme. Privatfoto

En cadeau for et aktivt fritidsliv

Ugebladet Næstved - 04. december 2017 kl. 08:57 Af Per Witt Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Henrik Hansen, der er daglig leder af Herlufsholm Gymnastikforeningens Fritidsklub i Næstved, blev først ganske overrasket og bagefter kunne han næsten ikke få armene ned af glæde og stolthed.

På Ungdomsringens årlige kongres for alle landets ungdoms- og fritidsklubber i Vejle forleden blev han kaldt op til scenen for at få overrakt prisen på 15.000 kroner som »Årets Fritidsklub« i Danmark.

- Vi havde indsendt en motiveret ansøgning om at få prisen, men havde slet ikke regnet med, at vi kom i betragtning blandt så mange ansøgere, siger en beskeden Henrik Hansen. Men ansøgningen må have animeret nogle i Ungdomsringen til at udvælge klubben i Herlufsholm til at modtage et overskud fra Aksel Horsens Mindelegat.

I begrundelsen for valget af HG Fritidsklub nævnes, at klubben til stadighed har en kamp for at opretholde økonomi og opbakning til at holde stedet kørende. I forbindelse med skolereformen blev der nemlig truffet en kommunal beslutning om. at reducere åbningstiden og omlægge tilbuddet til en SFO2. Dette tilbud takkede fritidsklubben nej tak til, da personalet mente, at der stadigvæk var en gruppe børn og unge, der havde brug for et ikke-skolerelateret fritidstilbud.

I ansøgningen beskriver klubben selv en lang række af de aktiviteter, den har igangsat for at fremtidssikre et aktivt klubliv, hvor lyst og glæde til bevægelse samt socialt samvær er et reelt alternativ til computeren efter skoletid.

- Der skete en reducering af det kommunale tilskud på næsten to millioner kroner, så det har været op ad bakke, siger Henrik Hansen.

Dog modtager fritidsklubben 250.000 kroner årligt i en treårig periode til implementering af bevægelse i skolen, og det projekt kører fortsat, da det har stor succes på skolerne.

De 15.000 kroner skal bruges til at gøre de unge 10 til 14-årige i klubben endnu mere aktive.

- Vi omsætter muligvis pengene til nogle mountain-bikes, så vi får en endnu større flåde at tilbyde de unge, siger Henrik Hansen.

Klubben har åbent fra klokken 13 til 17 og har aftenåbent en dag om ugen til klokken 20. Der svømmes, cykles, ros i kano og kajak, spilles badminton, håndbold, dyrkes idræt og meget mere. Derud over er der ind imellem weekendaktiviteter som Sportsnat med indlagt hygge mellem fredag og lørdag.