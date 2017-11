Butikschef Jette Helt er naturligvis også med »på gulvet« og i gang med at lægge varer på de rette hylder. Fotos: Per Witt

Ansigtsløft til Biltema

- Det er cirka ni uger siden vi så småt begyndte renoveringen og det gjorde vi ved at rive bagvægge ned og siden har vi vendt rundt på hele butikken, siger en forpustet butikschef, Jette Helt, der har været chef i Næstved i to år men har arbejdet i butikken i 11 1/2 år.

Der er indkaldt medarbejdere fra andre Biltema-butikker til at hjælpe med både at nedtage og flytte samt etablere spritnye reoler med varer i den 3.500 kvm store Biltema, der sælger alle mulige former for biltilbehør, reservedel og værktøj. Og det hele har foregået samtidig med at hele butikken har været åben for kunderne.