Victor Nørrelund er klar til at aflevere året julepakker til nødstedte børnefamiler.

Victor hjælper med julepakkerne

Næstved-Bladet - 04. december 2017 kl. 16:40 Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Theis Nørrelund og sønnen Victor er to af flere privatpersoner der hjælper nødstedte familier.

For fem år siden startede Theis Nørrelund fra Næstved El-service sin bil og kørte ud og delte fem pakker med blandt andet af flæskesteg, and, kartofler, rødkål ud til fem familier, der ikke selv havde råd til at holde jul. Med sig havde han sin søn Victor.

Udover at hjælpe andre og være med til at gøre en forskel, ville Theis Nørrelund også vise en anden side af Næstved til sin søn, og skabe en bevidsthed om at det ikke er alle der har råd til at holde jul.

- Jeg har haft Victor med alle årene. Det har været lærerigt for ham at se at der findes familier som ikke har ret mange penge til hverken mad eller julegaver, siger han.

Det er Frelsens Hær i Næstved som koordinerer julehjælpen og er med til at sikre, at de samme familier ikke får flere pakker.