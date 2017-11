Julemærkemarchen samlede 300 friske mennesker og familier, der valgte at gå en tur for den gode sag. Alle bliver belønnet med varme æbleskiver efter turen. Der er start 3. december kl. 10 fra Næstved Firma Sport.

Søndag med frisk Julemærkemarch i Kalbyrisskoven

Det hjælper børn til at genfinde glæden og selvtilliden på julemærkehjemmet. Søndag 3. december går det løs igen. Sidste år deltog over 300 i marchen i Næstved, som samlede 12.734 kroner ind - på landsplan var hele 17.800 julefriske vandrere og løbere med på enten 5 eller 10 kilometer ruten. Det betød en imponerende donation til Julemærkefonden på 1.165.000 kr.

- Vi har allerede nu fået en flot opbakning lokalt, for Herlufsholm har igen givet tilladelse til at gå i Kalbyrisskoven og Sille Roulund, fra TV Øst har sagt ja til at sætte marchen i gang, så vi glæder os meget fortæller Lise Skovgård, formand for Næstved Firma Sport, som sammen med SeniorMotion står for arrangementet.

Tilmelding via hjemmesiden www.julemaerkemarchen.dk. Her lokkes med rabat, og der kan vælges forskellige typer startkort - med eller uden tilhørende medalje. Som noget nyt kan man for 100 kroner også købe en special-startpakke bestående af startkort plus fire skrabelodder og hermed få mulighed for at vinde gavekort til www.sendentanke.dk.