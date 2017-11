Jubel i Fensmark brugs efter vellykket smag på Meny

Fensmark: Det var vildt godt. Det er svært at sætte ord på, men vi er utrolig taknemmelige over den modtagelse kunderne gav os. Vi fik rigtig meget ros for de smagsprøver, vi præsenterede fra Meny-kæden.

Siden beslutningen er der brugt mange kræfter på at forklare og oplyse kunderne. Det er gået godt, men det er ligesom, der har manglet noget. - Det er svært at forestille sig noget, man ikke har set eller prøvet. Derfor fandt vi på at lave to dage, hvor kunderne kunne besøge nogle stande - og både smage, røre ved og se, hvad det er for nogle varer der kommer med Meny, siger Niels Kjeldsen.