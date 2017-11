Johan Poulsen er kaptajn i Forsvaret og ansat 10 timer om måneden som Veterankoordinator i Næstved Kommune. Han har været med til at åbne veteracafeén på Obovej for tidligere udsendte soldater og deres pårørende.

Et frirum for soldater og deres pårørende

Næstved-Bladet - 19. november 2017 kl. 14:00 Af Asbjørn Holm

Det er et mantra Johan Askær Pram Poulsen lever efter. En sætning der brændte sig fast i hans hjerne, da en af forsvarets psykologer sagde det til ham efter en af hans udsendelser.

Det er en sætning Johan Poulsen både bruger professionelt og i sit privatliv.

Han er kaptajn i Forsvaret og ansat som Veterankoordinator i Næstved Kommune, hvor han var med til at åbne en café for veteraner 21. september på Obovej - et frirum for tidligere udsendte og deres pårørende. - Det er en café hvor man kan mødes og tale, være sammen og være der for hinanden, siger Johan Poulsen.

Det kan være svært at komme tilbage til hverdagslivet, når man har været udsendt. Nogle har psykiske eller fysiske skader, eller svært ved at finde sig til rette i det liv, de vender tilbage til.

Han har været udsendt flere gange. I både Irak og Afghanistan. Han har oplevet krig tæt på flere gange.

- I Afghanistan var vi på rekognosceringspatrulje tæt på lejren Hazrat. Det var en højrisikozone, fortæller Johan Poulsen.

- Jeg går ved siden af vejen med et par meters afstand til en tolk, da tolken pludselig træder på en IDIED/vejsidebombe. Da jeg kommer til mig selv, kan jeg kun se hvad der svarer til hullet på en enkrone på begge øjne. Jeg kan mærke at jeg bløder. Det første der går gennem mit hoved er: Det her skete bare ikke, siger Johan Poulsen. Det næste der melder sig er om han hel - bogstaveligt talt. Han kan mærke blodet fra ansigtet og kan svagt se at hans hænder er sølet ind i blod.

Fortumlet prøver han at skabe sig et overblik over skadesomfanget. Han prøver at vippe med den ene storetå, derefter den anden og kan konstatere at han ikke har mistet førligheden i benene.

Læs hele Johans historie i Næstved-Bladet, der udkommer mandag-tirsdag på grund af valget.