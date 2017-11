Prøv om du kan finde ud af Mission Impossible...

Escape Rooms hos Bow'n'Fun

26. november 2017

Bowl'n'Fun i Næstved slår dørene op for det helt store hit indenfor underholdning i Danmark og i udlandet: Escape Rooms. Er man til spænding og mystik, så er her en oplagt mulighed for at få en sjov og grænseoverskridende oplevelse. Man bliver spærret inde i rummene og skal ved hjælp af ledetråde og skjulte spor løse gåder og forskellige opgaver, der til sidst udløser nøglen til friheden.

Der kan prøves kræfter med rummene Hunter's Lodge, Mission Impossible eller The Forbidden Temple of Montezuma. Fælles for alle rummene er, at der er 60 minutter til at løse gåderne og genvinde friheden.

- Vi glæder os rigtig meget over at vi nu har fået endnu en sjov aktivitet i centret, så hvad enten gæsterne er små eller store, er der garanti for gode grin og masser af underholdning, siger centerchef hos Bowl'n'Fun, Sette Schultz