Byen funkler med julelys

Lyset gør hele forskellen til jul. Næstved Cityforening og kommunen samarbejder for at gøre byen endnu smukkere - år for år.

Det er umuligt at tælle, og svært at forklare, hvorfor det lige er øjeblikket, hvor man stopper for at kigge ekstra gang. Juletræerne er blevet lidt større i år, Østergade har fået et par guirlander mere og nu har Grønnegade også en del af den kreative julebelysning med lysloft, gran ved kaserneindgangen, og træerne er beviklet med lyskæder.