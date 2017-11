Der blev gået til den, da cityforeningen slap balloner med præmier fri på Axeltorv. Få balloner sad fast i nettet og kreative løsninger blev opfundet for at få de sidste ned.

Ballondrop i mørket blev populært

Der blev taget godt imod Næstved Cityforenings event på Black Friday og kunderne sørgede for, at gøre et godt kup kontinuerlig hele fredagen. Der opstod derfor ikke tætpakkede gader, men i stedet kunne det mærkes, da betalingskortene blev luftet i butikkerne. Terminalerne var hårdt presset, og det tog tid at gennemføre betalingerne.

En stor skare var linet op og ventede med længsel på at få mulighed for at gribe en ballon. 500 balloner var tøjret i to net højt oppe over torvet, og på slaget 20 blev de sluppet fri.