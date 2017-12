Aktivitetscenter er byens mødested

Henover sensommeren og efteråret har lokalrådet været i dialog med Næstved kommune for at få et aktivitetshus i byen.

Der har i lang tid været en efterspørgsel efter et samlingspunkt i Herlufmagle. Et samlingspunkt, der med tæt relation til skolen og foreningslivet kan danne rammer for aktiviteter, der skal have til formål at styrke fællesskabet i byen.