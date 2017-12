Ægtepar inviterer til juleaften

Juleaften er juleaften, men der kan sagtens rokkes ved traditionerne hos familien Bonde. Nina og Kent Bondes to store piger er helt med på ideen om at arrangere og holde jul for mindre bemidlede og ensomme borgere i området.

- Først talte vi om, at vi kunne invitere nogle mennesker hjem til os selv, men så besluttede vi at gå all-in, og nu har vi Affald Plus' undervisningslokaler til rådighed på Ydernæs. Her er bedre plads, siger Kent Bonde og tilføjer, at Rugvængets Smørrebrød har givet lov til at familien kan låne køkkenet til at lave mad. Hele arrangementer lavet af frivillige hænder.